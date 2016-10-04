Виктория Нуланд приедет в Москву обсуждать украинские проблемы

Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Виктория Нуланд после визита в Брюссель приедет в Москву. Она обсудит с российским руководством урегулирование конфликта на Украине, сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Она отправится в Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими официальными лицами для обсуждения ситуации на востоке Украины и дальнейших шагов по реализации минских соглашений в поддержку стран "нормандского формата" и трехсторонней Контактной группы», — сказано в сообщении Госдепа.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласовал график дальнейших встреч в данном формате с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Результатом визитов на Украину глав МИДа Франции и МИДа Германии Жана-Марка Эйро и Франка-Вальтера Штайнмайера стала новая стратегия по урегулированию конфликта в Донбассе. Отмечалось, что она гораздо ближе к предложенному Россией варианту, чем к тому, который был разработан на Украине.