ОПЕК обновила рекорд нефтедобычи в сентябре

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обновила рекорд объемов добычи черного золота: в сентябре она в общей сложности по картелю достигла 33,75 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования своих специалистов.

Для сравнения: в августе, по последним данным, объем нефтедобычи в странах ОПЕК составлял 33,24 млн баррелей в сутки. Соответственно, прирост составил 170 тысяч баррелей и произошел за счет увеличения нефтедобычи в Нигерии и Ливии (они нарастили ее на 190 тысяч баррелей — до 1,5 млн и 340 тысяч баррелей в сутки соответственно).

Этот прирост компенсировал уменьшение нефтедобычи в Анголе (минус 40 тысяч баррелей) и Саудовской Аравии (минус 60 тысяч баррелей в сутки).

Иран в сентябре увеличил объем нефтедобычи только на 10 тысяч баррелей в сутки, доведя его до 3,63 млн баррелей.

Напомним, 28 сентября в кулуарах Международного энергетического форума, который проходил в Алжире, участники ОПЕК пришли к соглашению о заморозке объема нефтедобычи на январском уровне. Уточнить детали этого документа (сроки вступления в силу, продолжительность действия, конкретные показатели снижения для отдельных стран) организации предстоит на официальной ее встрече, котрая состоится в Вене в ноябре.

Эксперты считают, что из-под действия соглашения будут выведены Иран, Нигерия и Ливия, нефтедобыча в которых и так долгое время была ограничена.