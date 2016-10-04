Закон о тунеядстве потребует проверки 15 млн россиян

При принятии так называемого закона о тунеядстве, вводящего сбор с тех, кто официально не работает, потребуется проверить около 15 млн россиян. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Речь идет о трудоспособных людях, которые официально не трудоустроены.

Проверка должна выявить, кто из них имеет законные основания не платить налоги в пенсионный фонд и ФМС.

28 сентября вице-премьер Ольга Голодец во время правительственного часа в Совфеде заявила о разработке закона, согласно которому неработающие россияне должны будут производить платеж за «фактическое использование социальной инфраструктуры».

В Минфине и Минздраве идею поддержали, в Минэкономразвития выступили против.