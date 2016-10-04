Песков назвал «эфемерными источниками» сообщивших о размещении в Сирии С-300

Минобороны США пользуется информацией «эфемерных источников», когда утверждает, что Россия размещает в Сирии новейшие системы ПВО С-300ВМ. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на военные источники сообщил, что комплексы ПВО прибыли в Сирию в выходные и пока находятся на российской базе в Тартусе.

Песков на просьбу прокомментировать ситуацию ответил: «Этот вопрос нужно адресовать нашему военному ведомству, в таких делах ссылаться на какие-то эфемерные источники не считаю возможным и корректным».

По его словам, в Сирии «были установлены самые различные средства ПВО». «Об этом сообщалось», — добавил он.

«Что касается новых упоминаний (С-300), здесь лучше уточнять в министерстве обороны», — сообщил пресс-секретарь.