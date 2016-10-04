СМИ узнали о спецотрядах полицейских для убийства филиппинских наркоторговцев

На Филиппинах сразу после избрания президента Родриго Дутерте в июне 2016 года были сформированы секретные отряды полиции, которые занимаются убийствами наркоманов и наркоторговцев. Об этом британской The Guardian рассказал на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник филиппинской полиции.

Он заявил, что для убийств наркоторговцев были созданы 10 секретных отрядов спецназа. Они действуют без разрешения суда.

Большая часть расправ, по словам источника издания, происходит ночью. Подозреваемых выманивают на улицу, где убивают, следя за тем, чтобы не было свидетелей. Затем тела обматывают скотчем, пишут на нем «наркоторговец» и увозят в соседний город.

Президент Родриго Дутерте до своего избрания 22 года руководил крупным филиппинским городом Давао. По частично подтвержденным данным, во время его руководства происходили регулярные убийства подозреваемых в наркоторговле и личных врагов мэра. Дутерте выиграл выборы, пообещав распространить опыт Давао на всю страну.

С июня, по данным СМИ, на Филиппинах были убиты 3,6 тысячи предполагаемых наркоторговцев.