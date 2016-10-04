В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по физике

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике за 2016 года. Ими стали американец Дэвид Таулес, британец Данкан Халдейн и шотландец Джон Костерлиц.

Таулес получит половину премии, вторую половину разделят между собой Халдейн и Костерлиц.

Лауреаты использовали передовые математические методы для изучения необычных фаз и состояний материи, таких как топологические. Топология является ветвью математики, описывающей поступательное изменение свойств материи.

Таулес и Костерлиц математически объяснили, почему сверхпроводимость проявляется только при очень низких температурах и исчезает при нагреве.

Нобелевская премия будет вручена лауреатам в Стокгольме 10 декабря, в очередную годовщину смерти ее основателя Альфреда Нобеля. В этом году денежная сумма премии составляет 8 млн шведских крон (932 тысячи долларов).

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2016 год получил японский ученый Ёсинори Осуми.