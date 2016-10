Google представила смартфоны Pixel и Pixel XL

Компания Google представила в Сан-Франциско свои первые смартфоны Pixel и Pixel XL, сообщает Mashable.

Устройства произведены компанией HTC и имеют 4 ГБ оперативной памяти. У них есть порт USB-C и обычный 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Бренд HTC не упоминается, логотипа этой компании на смартфонах также не стоит.

Телефоны имеют возможность быстрой зарядки. За 15 минут подключения к сети устройство сможет работать до 7 часов.

Pixel имеет AMOLED-дисплей (активная матрица на органических светодиодах) с разрешением Full HD диагонялью 5 дюймов. Pixel XL оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), а также имеет более мощный аккумулятор.

У смартфона стоит основная камера с разрешением 12 МП и фронтальная на 8 МП. В Google утверждают, что камеры смартфона являются лучшими на рынке по цветопередаче.

The camera on Pixel is the best smartphone camera... EVER, according to DxOMark. #madebygoogle pic.twitter.com/J8Xf2ciaUo