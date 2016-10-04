«Полит.ру» проводит опрос о выборах президента США

8 ноября текущего года в США пройдут выборы главы государства.

Главными претендентами на президентское кресло являются официальные представители крупнейших американских партий. От Демократической партии в выборах участвует экс-госсекретарь США и бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Республиканцев представляет миллиардер Дональд Трамп.

Кроме того, баллотироваться намерены представитель Либертарианской партии Гэри Джонсон, кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн, Даррелл Касл от Конституционной партии, Розанна Барр от Партии мира и свободы, а также независимые кандидаты – пастор Терри Джонс (известен сожжением Корана и участием в съемках фильма «Невинность мусульман) и акционист Вермин Суприм.

Действующий американский президент Барак Обама занимает этот пост второй срок и, согласно конституции США, больше не может баллотироваться.

В традиционном опросе «Полит.ру» предлагает читателям выбрать, за кого бы они проголосовали на выборах президента США.