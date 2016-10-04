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04 октября 2016, 16:53
Владимир Путин выборы Дональд Трамп опросы США Хиллари Клинтон

Читатели «Полит.ру» захотели видеть президентом США Путина или Трампа

8 ноября текущего года в США пройдут выборы главы государства. В традиционном опросе «Полит.ру» предлагал читателям выбрать, за кого бы они проголосовали на выборах президента США.

Большинство респондентов выбрали кандидатуры Владимира Путина и Дональда Трампа. Хиллари Клинтон уступила даже вымышленному супергерою Капитану Америке.

Итоги опроса:

Владимира Путина – 24,1%

Дональда Трампа – 23,4%

Капитана Америку – 22%

Хиллари Клинтон – 18,4%

Независимого кандидата – 6,4%

Алексея Навального – 5,7%.

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