04 октября 2016, 16:53
Читатели «Полит.ру» захотели видеть президентом США Путина или Трампа
8 ноября текущего года в США пройдут выборы главы государства. В традиционном опросе «Полит.ру» предлагал читателям выбрать, за кого бы они проголосовали на выборах президента США.
Большинство респондентов выбрали кандидатуры Владимира Путина и Дональда Трампа. Хиллари Клинтон уступила даже вымышленному супергерою Капитану Америке.
Итоги опроса:
Владимира Путина – 24,1%
Дональда Трампа – 23,4%
Капитана Америку – 22%
Хиллари Клинтон – 18,4%
Независимого кандидата – 6,4%
Алексея Навального – 5,7%.
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