Мемория. Григорий Потанин

4 октября 1835 года родился географ и этнограф Григорий Потанин.

Личное дело

Григорий Потанин.

Григорий Николаевич Потанин (1835 – 1920) родился в семье казачьего офицера в Ямышевской крепости в пятистах километрах от Омска. В 1852 году окончил Омский кадетский корпус. С 1853 по 1858 годы состоял на военной службе в Семипалатинске. Принимал участие в походе в Заилийский край. С 1856 года служил в Омске в контрольном отделе войскового казачьего правления. Постоянно встречался с Семеновым Тян-Шанским. Первым научным трудом Григория Потанина был разбор старинных актов омского архива. Сознавая свою недостаточную подготовку к научной деятельности, он в 1858 году отправился в Петербург и три года посещал в качестве вольнослушателя лекции в университете, а летом совершал небольшие путешествия по Волхову и Уралу. За участие в студенческих волнениях в октябре 1861 года был арестован и два месяца провел в заключении в Петропавловской крепости. После освобождения вернулся в Омск.

В 1863 году в составе экспедиции совершил путешествие к устью реки Кокбекты, впадающей в озеро Зайсан, а на следующий год – к подножию Тарбагатая. Осенью 1864 года Григория Потанин переехал в Томск. Активно работал в «Томских губернских ведомостях».

В 1865 году Потанин арестован и переведен в Омск, где велось следствие по делу «сибирских сепаратистов». Омский суд приговорил его к пяти годам каторги. Потанина отправили в крепость Свеаборг в арестантские роты с каторжным отделением, затем перевели в Тотьму. После отбытия наказания он был выслан в город Никольск Вологодской губернии. Находясь в ссылке активно сотрудничал в «Камско-Волжской газете», отстаивая идеи сибирского областничества. В 1874 году по ходатайству Русского географического общества Потанин был амнистирован.

В 1876 году Григорий Потанин возглавил экспедицию Русского географического общества в Западную Монголию. Экспедиция длилась более двух лет и собрала богатые материалы.

Следующая экспедиция Потанина началась в 1879 году. Вместе с наутралистом Александром Адриановым он прошел по Монголии и Туве, завершив путешествие в 1880 году в Иркутске. В 1881 году Русское географическое общество издало труд Потанина «Очерки Северо-Западной Монголии. Результаты путешествия, исполненного в 1876-1877 годах» с картой похода от Зайсана до озера Убса. Следующая экспедиция 1884 – 1886 годов охватила обширные районы китайской провинции Ганьсу, Тибета и Центральной Монголии. В 1892 – 1893 годах Потанин вновь отправляется в Тибет, где посещает некоторые районы, до сих пор неизвестные европейцам. Но болезнь жены заставляет его прервать путешествие и вернуться в Петербург. В 1899 году он совершил последнюю экспедицию, в ходе которой исследовал горный хребет Большой Хинган в Китае и Монголии.

Закончив путешествовать, Григорий Потанин поселился в Томске. Он стал популярным общественным деятелем Сибири. В статьях «Областническая тенденция в Сибири» (1907) и «Народы Сибири» (1908) он отстаивал идеи сибирского областничества и выступал за создание Сибирской Областной Думы. В 1917 году выступил против большевиков. Именно из-за влияния Потанина Первый Временный областной съезд – первый съезд областнического движения Сибири – принял решение не признавать власть большевиков. Съезд постановил, что Сибирь должна обладать всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти, иметь Сибирскую областную думу и кабинет министров. Однако Потанин потерпел неудачу, пытаясь примирить враждующие группировки среди делегатов съезда.

В годы Гражданской войны престарелый и тяжело больной Григорий Потанин жил в Томске. Умер он 30 июня 1920 года.

Чем знаменит

Григорий Потанин – выдающийся исследователь Центральной Азии. Положил начало научному изучению Монгольского Алтая. На юге Гоби открыл Мэчин-Ула и Карлыктаг - самые восточные отроги Тянь-Шаня. Установил независимость горных систем Алтая и Тянь-Шаня. Описал и нанес на карту многие горные хребты и озера Монголии и Северного Китая. Доказал, что Большие озера Монголии: Хиргис-Нур, Хара-Нур и Хара-Ус-Нур – связаны речной системой. Исследовал верхний бассейн Енисея. Экспедиции Потанина наряду с географическими исследованиями собрали богатый этнографический материал.

О чем надо знать

Идея сибирского областничества зародилась в петербургском кружке сибирских студентов, в который входили Григорий Потанин, Николай Ядринцев, Серафим Шашков, Николай Наумов, Федор Усов и другие. Они выступали в защиту «инородцев», против колониального гнета. Рассматривая Сибирь как политическую и экономическую колонию России, а сибиряков – как новую сибирскую нацию, отдельные областники выдвинули лозунг отделения ее от России или предоставления Сибири автономного статуса.

Прямая речь

«Председатель Областного Совета Потанин был наиболее популярным и всеми уважаемым человеком в Сибири. Потанин, всю свою жизнь посвятивший служению родной Сибири, тщательно исследовавший как ее, так и соседние с ней страны, в частности, Монголию, обладал исключительной честностью и бескорыстием; его ясный ум, чуждый фанатизма, свойственного партийной русской интеллигенции, невольно привлекал всех. Потанин живо интересовался и принимал деятельное участие в Сибирских съездах, происходивших в конце 1917 г., и был избран председателем Областного Совета на последнем декабрьском чрезвычайном Сибирском съезде. Однако глубокая старость (Потанин родился в 1835 г.) и физическая слабость не позволили ему оказать заметного влияния на ход событий 1917-1918 гг. Свой ясный ум Потанин сохранил, но в бурное время, когда темперамент и энергия брали перевес над доводами и знаниями, он был бессилен осуществить свою задачу - примирить крайности, внести трезвость в действия партийных политиков. Вокруг Потанина шла ожесточенная борьба. Каждый тянул его в свою сторону. Его, как председателя Областного Совета, вынудили подписать акт, сводившийся к признанию советов, правда, с рядом оговорок. Это послужило поводом к выходу Потанина из Областного Совета. Он чувствовал, что не сможет выполнить принятой на себя роли. Энергичная молодежь брала верх. Никого примирить не удалось. Члены Областного Совета, вроде Дербера, чуждого Сибири, типичного политического деятеля новой формации, были неприятны Потанину. Вышедши из Областного Совета, Потанин продолжал чутко прислушиваться к происходящему, благословлял на действия одних, давал советы другим. Он был избран почетным председателем Думы и затем первый пожалован был Сибирским Правительством званием "Почетного гражданина Сибири"».

Георгий Гинс

6 фактов о Григории Потанине

В 1874 году Григорий Потанин женился Александре Викторовне Лаврской, которая до самой своей смерти в 1893 году участвовала в качестве этнографа и художника во всех его экспедициях.

Во время второй монгольской экспедиции Потанин и его коллеги были арестованы местными властями из-за того, что оказались на территории буддийского монастыря.

В состав экспедиции 1892 – 1893 годов входил молодой геолог Владимир Обручев – в будущем академик АН СССР и известный писатель.

Потанину были присвоены звания почетного гражданина городов Томска и Омска, а также почетного гражданина Сибири.

Григорий Потанин был похоронен на Преображенском кладбище Томска. В 1956 году при ликвидации кладбища могила Потанина была перенесена в Университетскую рощу Томского государственного университета.

В честь Григория Потанина названы один из хребтов горной системы Наньшань, ледник на Алтае, астероид номер 9915 и многие виды растений. Ботаник Карл Максимович, описывавший растения, собранные во время экспедиций Потанина, присвоил его имя роду Потаниния (Potaninia), в который входит единственный вид потаниния монгольская – низкорослый кустарник, растущий в Китае и Монголии.

Материалы о Григории Потанине

Статья о Григории Потанине в русской Википедии

Сочинения в библиотеке Максима Мошкова

Григорий Потанин в проекте «Хронос»