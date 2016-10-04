МИД РФ вернул Госдепу обвинение в прессинге дипломатов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ответил на заявление Госдепартамента США о том, что в Москве оказывается сильное давление на американских дипломатов. По словам Рябкова, за последние 2,5 года резко участились вербовочные подходы спецслужб США к российским дипломатам, передает РИА Новости.

Замглавы МИД РФ добавил, что в своем стремлении завербовать россиян американцы не гнушаются «самыми неприглядными методами давления вплоть до угроз здоровью членов их семей».

Также Рябков отметил ужесточение режима перемещения российских официальных лиц по территории США: в настоящее время подавляющее большинство дипломатических работников из РФ обязано заранее уведомлять Госдепартамент о своем маршруте.

Кроме того, замминистра иностранных дел России прокомментировал обвинения со стороны Госдепа в давлении на американских дипломатов — в частности, случай с двумя членами делегации США, которых около года назад якобы чуть не отравили на международной конференции в Санкт-Петербурге.

По словам Рябкова, МИД РФ отреагировал на соответствующую информацию американского посольства и попросил конкретизировать претензии, однако в ответ не получил никаких сведений — даже не узнал имен предполагаемых пострадавших. В указанный период времени, уточнил замминистра, американские граждане в медицинские учреждения Северной столицы не обращались. «Если же они, паче чаяния, перебрали лишнего в гостиничном баре, то винить могут только себя», — подытожил Рябков.

Он считает, что нынешние обвинения Госдепа — это «заезженная пластика», запущенная в отместку за принципиальную позицию Москвы по ситуации в Сирии. «Перевалить ответственность с больной головы на здоровую у вашингтонского официоза не получится», — заверил Рябков.