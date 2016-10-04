Минобороны рассказало о готовящейся провокации СБУ против офицеров

Российское оборонное ведомство сообщило об имеющейся у него информации насчет провокаций в отношении офицеров ВС РФ со стороны украинских спецслужб, передает РИА Новости.

Речь идет об офицерах из Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на юго-востоке Украины (СЦКК), уточняется в сообщении. Информация о провокациях, как утверждают в Минобороны РФ, поступила по «нескольким достоверным каналам».

Согласно этим данным, провокационная акция будет осуществлена буквально на днях — в ходе готовящейся ротации российского контингента СЦКК: якобы офицеры будут задержаны Службой безопасности Украины по обвинению в «шпионаже».

Минобороны обратилось к украинским властям с призывом «со всей ответственностью отнестись к данной информации и не допустить провокаций».

В силовом ведомстве напомнили, что офицеры РФ находятся на украинской территории по двусторонней договоренности и оказывают помощь представителям Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ в контроле прекращения боевых действий.

Рабочая группа СЦКК начала свою деятельность в конце сентября 2014 года. В ее состав включены представители Украины, сотрудники мониторинговой службы ОБСЕ и 76 российских военнослужащих. Обязанностью группы является «проведение мероприятий по установлению режима полного прекращения огня» в Донбассе.