Огромный след динозавра найден в пустыне Гоби

Палеонтологи из Научного университета Окаямы и Монгольской академии наук нашли в пустыне Гоби один из самых больших когда-либо обнаруженных следов динозавра. По мнению ученых, его оставил представитель группы титанозавров (Titanosauria), крупных четвероногих рептилий с длинными шеями и хвостами, живших в юрском и меловом периодах.

Отпечаток лапы динозавра был найден в геологическом слое, сформировавшемся 70 – 90 миллионов лет назад. Длина следа 106 сантиметров, а ширина 77 сантиметров. Ученые пришли к выводу, что оставивший этот след динозавр был не менее 30 метров в длину и 20 метров в высоту. Палеонтологи изучают отпечаток, рассчитывая, что он поможет установить особенности походки титанозавров.

Самый крупный скелет представителя титанозавров был найден в 2014 году в Аргентине. Его обладатель весил около 70 тонн и достигал не менее 37 метров в длину. Палеонтологи пока продолжают изучать эту находку и даже еще не успели дать данному виду официальное название. Копия найденного скелета экспонируется в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.