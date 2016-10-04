Нормандская крепость в Йоркшире была построена на кургане возрастом 2500 лет

Археологи убедились, что крепость Скипси в Йоркшире была построена нормандцами в XI веке на месте куда более древнего кургана, возраст которого не менее 2500 лет.

Укрепление Скипси представляло собой окруженный деревянным частоколом насыпной холм с башней. Такого рода сооружения, получившие название motte-and-bailey, нередко воздвигались в раннем Средневековье. В первые десятилетия после нормандского завоевания 1066 года в стране были сооружены десятки таких укреплений.

До наших дней от них обычно сохраняются только земляные холмы, которые редко привлекают внимание археологов. Однако нормандцы, строившие укрепление в Скипси приблизительно в 1086 году, не стали насыпать холм сами, а воспользовались древним курганом. Только сейчас этот факт обнаружили ученые. Руководитель раскопок Джим Лири (Jim Leary) из Университета Рединга назвал это открытие поразительным.

Курган имел не менее 85 метров в диаметре и 13 метров в высоту. Он оказался уникальным объектом такого рода, относящимся к железному веку, на всей территории Великобритании. Ближайшие аналоги его можно найти в Германии. В одном из курганов данной эпохи в немецком Хойнебурге, хотя он и был разграблен еще в древности, при раскопках в XX веке нашли оружие, детали колесницы, а также украшения из золота и серебра.

Лири заподозрил, что некоторые укрепления нормандцев в Британии могли быть построены с использованием древних курганов, так как это сильно облегчало работу. Он стал искать их при помощи пробного бурения в центре кургана. Извлекаемый им столб почвы давал ученому материал, который можно было датировать: например, семена или пыльцу растений. А сам памятник при этом не повреждался.

Ученые обнаружил несколько холмов, оказавшихся моложе, чем считалось. Например, два холма в Льюис-Касл в Восточном Суссексе, которые относились к эпохе нормандского завоевания, как оказалось, были сооружены не ранее XV века. А вот в Скипси и в некоторых других местах его ждал успех, холмы были насыпаны за 2000 – 2500 лет до наших дней. В следующем сезоне он намерен проверить возраст еще не менее десяти старинных холмов. Ученый не планирует беспокоить владельца самого известного из нормандских замков в Англии – королеву Елизавету II. По словам ученого, ряд образцов, взятых при восстановлении Виндзорского замка после пожара 1992 года, свидетельствуют, что его строительство началось только при нормандцах, так что для Джима Лири он не представляет интереса.