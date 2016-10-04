Путин пообещал ослабить валютный контроль

Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Оренбургской области пообещал отменить контроль над валютными операциями, сумма которых не превышает 100 тысяч долларов. Сейчас этот порог — 50 тысяч долларов, пишут «Ведомости».

Предложение поднять порог контролируемых государством сделок высказал один из участников встречи. Его поддержал министр экономического развития Алексей Улюкаев.

«Решение примем», — пообещал Путин, добавив, что это будет сделано после консультаций с заинтересованными ведомствами.

По мнению опрошенных изданием экспертов, для внешнеторговых операций 100 тысяч долларов, как и сегодняшние 50 тысяч — сравнительно небольшая сумма.

По валютным сделкам, превышающим порог, резиденты обязаны представлять в ЦБ подтверждающие документы и информацию.