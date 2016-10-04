Госдума изъявила готовность подписать соглашение по авиагруппе в Сирии

Источник в международном думском комитете сообщил о том, что нижняя палата россйиского парламента 7 октября может ратифицировать соглашение о бессрочном размещении авиационной группировки ВКС в Сирии. «Это будет лучшим заявлением», — цитирует его РИА Новости.

Глава аналогичного комитета Совета Федерации Константин Косачев заверил, что в случае ратификации Госдумой комитет готов рассмотреть упомянутое соглашение на своем заседании 10 октября и вынести его затем на пленарное заседание верхней палаты российского парламента, которое состоится 12 октября.

Напомним, соглашение между РФ и Сирией о постоянном размещении российской авиационной группировки было подписано в Дамаске 26 августа 2015 года. На ратификацию в Госдуму его внес президент России Владимир Путин в начале минувшего августа, однако оно до сих пор не ратифицировано.