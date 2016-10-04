Арбитров РФПЛ обязали надеть деловые костюмы

На заседании судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) было принято решение обязать арбитров на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) приезжать на матчи в официальных костюмах. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Сообщается также, что в ответ на требование арбитры попросили руководство комитета обеспечить их соответствующей экипировкой.

Отметим, что ранее судьям разрешалось приезжать на матчи в спортивных костюмах.

Обсуждение работы арбитров началось после активной критики судейства Сергея Иванова на матче 9 тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» (4:2). В ходе заседания судейского комитета был рассмотрен целый ряд мер по улучшению работы арбитров.