Путин разрешил Росгвардии снимать отпечатки пальцев

Президент России Владимир Путин подписал указ «О Федеральной службе войск национальной гвардии». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Росгвардия займется информационным противоборством и проведением обязательной дактилоскопии в РФ, говорится в документе. В частности, ведомство получило право организовать проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации.



Руководителю Росгвардии разрешается иметь семь заместителей. При этом, в указе прописано введение и новых должностей.

Ведомство получило право совместных действий с Вооруженными силами РФ для обороны страны, также участвовать в разработке мер по безопасности гражданской авиации. Также документ предусматривает возможность взаимодействия Росгвардии с оборонными и научными предприятиями с целью создания новой военной техники и вооружения в рамках нужд ведомства.

Кроме того, разрешается создать в регионах России собственные полицейские подразделения для реализации возложенных на ведомство задач.