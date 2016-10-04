Мэр Львова пообещал АТО миллиард рублей и землю

Мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook пообещал выделить 400 миллионов гривен (почти миллиард рублей) на социальные выплаты участникам боевых действий в Донбассе.

Он также пообещал помочь участникам Антитеррористической операции (АТО) получить положенную по закону землю. Таким образом Садовый намерен хотя бы частично выполнить обещания, которые щедро раздавали киевские власти.

«Государственные лидеры много чего наобещали украинцам, которых мобилизовали на войну. Вспомнить хотя бы "зарплату в одну тысячу гривен в день (!)" и страхование жизни "каждого солдата на один миллион гривен"», — написал он.