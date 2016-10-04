MasterCard заменила пароли на селфи

Одна из крупнейших платежных систем MasterCard запустила приложение Identity Check Mobile, которое позволяет подтверждать платежи с помощью селфи или отпечатков пальцев. Об этом пишет газета Financial Times.

Теперь совершать покупки в интернете возможно без использования паролей.

Приложение для смартфонов заработает в 12 странах Европы с 4 октября текущего года, а в 2017 году его использование станет доступно для остальных стран. Отмечается также, что в 2018 году объем совершаемых в интернете платежей через мобильные устройства может достигнуть 95 млрд долларов.