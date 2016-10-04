CAS сократил срок дисквалификации Шараповой

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне разрешил выступать российской теннисистке Марии Шараповой на соревнованиях с 26 апреля 2017 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева.

«Шарапова сможет играть с 26 апреля. Хорошо, что сократили дисквалификацию, пошли нам навстречу, потому что Шарапова чистая спортсменка. Вернется ли она на прежний уровень, зависит от нее. Но мы хотим, чтобы она играла за сборную и выиграла нам следующую Олимпиаду», — цитирует агентство Тарпищева.

Теннисистка была дисквалифицирована на два года с 26 января 2016 года за нарушение антидопинговых правил. В июне 2016 года Шарапова обратилась в CAS с апелляцией на решение о ее отстранении.

«Сработала безупречная репутация Шараповой при принятии решения CAS, в такой ситуации мы должны быть довольны таким решением», — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».