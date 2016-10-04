Камбербэтч намекнул на закрытие сериала «Шерлок»

Новый, четвертый, сезон сериала «Шерлок», снятого для BBC, может стать последним. Об этом журналу GQ заявил актер Бенедикт Камбербэтч, играющий в сериале роль сыщика Шерлока Холмса.

«Это может быть концом эпохи. Это уже ощущается как конец эпохи, если быть честным», — сообщил он.

По словам актера, сюжет сериала подошел к месту, после которого трудно представить себе продолжение.

При этом Камбербэтч заявил: «Мы никогда не говорим "никогда" проекту. Я хотел бы возвращаться к нему, хотел бы снова погружаться в него. Но что касается ближайшего будущего, то мы сделали нечто завершенное. Думаю, надо просто подождать и посмотреть».

Первая серия успешного сериала вышла на канале BBC в 2010 году.