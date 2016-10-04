Резидент «Сколково» обеспечивает интеллектуальную безопасность Росэнергобанка

Первый этап создания платформы интеллектуальной безопасности на базе решения Security Vision завершили резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково» ГК «Интеллектуальная безопасность» и Росэнергобанк. Благодаря разработанному компанией-резидентом решению банк получил возможность объединить сложную ИТ-инфраструктуру, исключив пробелы на стыке интеграции, и в автоматическом режиме обработать большие объемы событий безопасности.

Росэнергобанк предоставляет весь комплекс современных банковских услуг для физических и юридических лиц, включая инновационные банковские решения, новейшие достижения в области информационных технологий и клиентского сервиса. Разработка компании позволила превратить информационную безопасность в банковский сервис, заявляют в Росэнергобанке.

«Одним из основных активов мы считаем своих клиентов, поэтому тщательно заботимся о защите их информации, – подчеркивает Евгений Федоров, Заместитель председателя правления Росэнергобанка. – Платформа интеллектуальной безопасности Security Vision позволила увидеть наглядно и в комплексе состояние информационной безопасности, спланировать и перевести ее в разряд управляемых сервисов банка».

Компания «Интеллектуальная безопасность», известная под брендом Security Vision, является пионером российского сегмента ИТ-систем класса Security Operation Center (SOC), Governance, Risk Management and Compliance (GRC) и Security Intelligence. «Умение работать с множеством событий на высоких скоростях, в совокупности с гибкой масштабируемостью позволяют нам строить интеллектуальные ситуационные центры нового поколения. Считаю событие первым этапом в создании автоматизированного инструмента защиты банка от киберугроз», – заявляет Руслан Рахметов, Генеральный директор ГК «Интеллектуальная безопасность».

Комментируя Полит.ру преимущества разрабатываемой платформы, Руслан Рахметов отмечает, что на российском рынке ее прямых аналогов нет, но есть те, которые делают частичные функции продукта. «В Росэнергобанке внедряется полноценная платформа интеллектуальной безопасности, она внедрена в Сбербанке, в ВТБ 24. Ее преимущество в том, что она позволяет быстро реагировать на угрозу информационной безопасности, то есть сокращает время принятия решения и позволяет в короткое время решить проблемы, связанные с информационной безопасностью, объединяя все средства защиты, которые есть не только в банке, но и в таких структурах, как Ростелеком, Транснефть, Роснефть», – сообщил Генеральный директор ГК «Интеллектуальная безопасность».

В Фонде не исключают выход решения Security Vision на международный рынок. «Разработка Security Vision – это активный и динамичный проект, показавший свою состоятельность на российском рынке и имеющий большой потенциал на международной арене, куда компания «Интеллектуальная безопасность» намерена в ближайшее время продвигаться», – отмечает Сергей Ходаков, руководитель направления информационной безопасности ИТ-кластера Фонда «Сколково».