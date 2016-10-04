В ГИБДД отказались снижать максимальную скорость в городе

Госавтоинспекция МВД России не видит необходимости снижать максимально допустимую скорость в городе с нынешних 60 км/ч, сообщил замначальника ГИБДД Владимир Кузин, передает РИА Новости.

30 сентября руководитель Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев напомнил на международном экспертном совете по транспортным вопросам, что при максимальной скорости в 60 км/ч водитель может безнаказанно превысить скорость до 80 км/ч (с этого значения начинаются санкции ГИБДД).

«И наше мнение, и мнение ГИБДД состоит в том, что, конечно, 80 км/ч для города, где есть пересечение с пешеходами, это неприемлемо высокая скорость», — сказал он.

По мнению замначальника ГИБДД, для того, чтобы, напрмер, понизить во всех городах скорость движения с 60 до 50 км/ч, требуется серьезное обоснование.

«Потому что у нас разные города, разная плотность населенных пунктов. Внести понижение скорости для всей России — нужно спросить всю Россию. А на конкретном субъекте, городе — решение может приниматься и так местными властями. Главное, чтобы они тоже могли объяснить населению, почему можно ехать здесь только 30, а здесь только 50», — отметил Кузин.