Актер Бен Стиллер рассказал о перенесенном лечении от рака

Американский комедийный актер Бен Стиллер сообщил изданию The Hollywood Reporter, что два года назад лечился от рака простаты.

По словам актера, он перенес операцию, причем делал ее тот же хирург, который до этого оперировал рак простаты у актера Роберта де Ниро.

Операция прошла успешно, однако Стиллер все еще продолжает обследования.

По его словам, когда был поставлен диагноз, он был напуган.

«Это остановило все в моей жизни, ведь я не мог планировать съемки в фильме, так как не знал, что будет дальше», — рассказал он.