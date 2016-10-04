Белый дом обвинил РФ в присвоении чужих заслуг в борьбе с ИГ

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что Россия фактически не достигла никаких результатов в борьбе против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии, передает Reuters.

По его словам, США разделяют беспокойство российских властей относительно сирийского конфликта и проблемы экстремизма, но отказываются признавать, что Россия достигла хотя бы одной цели в борьбе против ИГ.

Эрнест заявил, что Москва лишь ссылается на успешные результаты операций, которые на самом деле были проведены Соединенными Штатами и их союзниками по коалиции.

Накануне, 3 октября, Госдеп заявил о прекращении дипломатического взаимодействия с Россией по урегулированию сирийского кризиса, поскольку в этом диалоге «у всех иссякло терпение».

Ранее в американском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что за год сирийской кампании Россия выполнила свою краткосрочную задачу — поддержала режим действующего президента страны Башара Асада.