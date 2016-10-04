Грузинского политика подорвали в собственном автомобиле

Лидер грузинской политической партии «Единое национальное движение» Гиви Таргамадзе получил незначительные ранения при подрыве его автомобиля в Тбилиси. Эту информацию в эфире телеканала «Рустави 2» подтвердил депутат парламента Грузии Нугзар Циклаури, сообщают «Новости Грузии».

По словам депутата, серьезные ранения в результате взрыва получил водитель автомобиля Таргамадзе и двое оказавшихся рядом прохожих (их состояние медики оценивают как тяжелое).

Взрыв сильно повредил заднюю часть автомобиля, что, по всей видимости, свидетельствует о месте закладки взрывного устройства. При этом сам Таргамадзе сидел на переднем сиденье рядом с водителем. Он уже успел выступить перед журналистами, которым подтвердил, что его ранения носят легкий характер.

На месте происшествия работают сотрудники патрульно-постовой службы и криминальной полиции республики.

Грузинские СМИ уже связали подрыв машины Таргамадзе с предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут в эту субботу, 8 октября. Конкурировать за мандаты собираются правящая партия «Грузинская мечта», созданная олигархом Бидзиной Иванишвили, и «Единое национальное движение», которое ассоциируется с бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили.