Тарпищев назвал виновников отстранения Шараповой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что вина за дисквалификацию теннисистки Марии Шараповой лежит на ее менеджменте. Об этом он заявил в интервью «Коммерсантъ FM».

Ранее сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Шараповой с двух лет до 15 месяцев, не найдя злого умысла в том, что она продолжала употреблять мельдоний уже после его причисления к допингу.

«То, что произошло с ней — это ошибка, конечно, ее менеджмента, на совести которого невнимание к этой проблеме», — заявил Тарпищев.

Спортивный функционер также заявил о необходимости реорганизации Всемирного антидопингового агентства (WADA) «как организации, которая выпустила ситуацию [с мельдонием] из-под контроля и наделала, в том числе, много ошибок».