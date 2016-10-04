СМИ рассказали о расширении агрокомплекса Ткачева

Семья главы Минсельхоза России Александр Ткачев планирует приобрести птицефабрику «Акашево» (ООО «Птицефабрика "Акашевская"»), расположенную в Республике Марий Эл. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знающие подробности дела.

По информации издания, в данное время идет подготовка к сделке по покупке птицефабрики. «Акашево» станет подконтрольна агрокомплексу Ткачева. «Ведомости» также отмечают, что в компании уже работают менеджеры агрокомплекса.

Птицефабрика является одним из крупнейших производителей мяса птицы в России. В 2015 году «Акашево» произвело 5% курятины в стране. Приобретение фабрики может утроить ее мощности и вывести в число лидеров.

Агрокомплекс Ткачева является крупнейшим агрохолдингом, который основал отец нынешнего министра сельского хозяйства в Краснодарском крае.