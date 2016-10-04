Российские компании начали поиск возможностей дешифровки мессенджеров

Компания Con Certeza, занимающаяся разработкой систем для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), ищет подрядчика для проведения исследований по возможности перехвата и расшифровки трафика мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger и Skype. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на переписку сотрудника компании.

«Подготовить экспертное заключение по возможности перехвата чувствительных данных, то есть идентификаторов сторон общения, паролей, сообщений, при работе с копией трафика, и продемонстрировать прототип, если есть возможность», – процитировало издание выдержку из письма.

Технический специалист и генеральный директор Con Certeza подтвердили подлинность переписки.