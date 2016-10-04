Трамп признался в использовании налоговых лазеек

Претендент на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал о своем «блестящем умении» пользоваться налоговыми послаблениями, предусмотренными в законодательстве штатов. Об этом пишут CBS News.

«Как бизнесмен и как застройщик я легально использовал налоговые законы для своей выгоды, для выгоды своей компании, моих инвесторов и моих служащих. (…) Честно говоря, я прекрасно использовал эти законы», — заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что пользовался возможностями платить как можно меньше налогов, насколько юридически это возможно.

1 октября газета The New York Times опубликовала налоговые данные Трампа за 1995 год, согласно которым он задекларировал убытки на 916 миллионов долларов. Это позволило ему на законных основаниях не платить федеральные налоги на прибыль в течение 18 лет.

По словам кандидата в президенты, именно благодаря проницательности и деловой хватке ему удалось пережить кризис недвижимости США 90-х годов.

«Условия, стоящие перед застройщиками в начале 90-х годов были почти такими же плохими, как в Великую депрессию 1929 года и намного хуже, чем при Великой рецессии 2008 года. Компании, рабочие места и возможности были утрачены и десятки тысяч людей были уволены. Некоторые из самых больших и сильных компаний стали абсолютными банкротами», — пояснил Трамп и добавил, что банкротства не касались его компаний.

«Гордитесь ли вы мной?» — обратился он к толпе. В ответ раздались бурные аплодисменты.