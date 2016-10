WikiLeaks объявил о наборе в «армию» защитников ресурса от киберугроз

Команда, публикующая секретные данные на сайте WikiLeaks, сообщила в твиттере о наборе добровольцев в «армию» пользователей, которая сможет защитить ресурс от киберугроз.

«Мы рабочая группа WikiLeaks. Присоединяйся к нам, помоги защитить WikiLeaks от атак», — говорится в сообщении.

4 октября WikiLeaks отмечает 10 лет с момента своего образования. Основатель ресурса Джулиан Ассанж анонсировал выход разоблачительной информации о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон. Презентация должна состояться до ноября, когда в США пройдут президентские выборы.

