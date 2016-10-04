04 октября 2016, 14:58
WikiLeaks объявил о наборе в «армию» защитников ресурса от киберугроз
Команда, публикующая секретные данные на сайте WikiLeaks, сообщила в твиттере о наборе добровольцев в «армию» пользователей, которая сможет защитить ресурс от киберугроз.
«Мы рабочая группа WikiLeaks. Присоединяйся к нам, помоги защитить WikiLeaks от атак», — говорится в сообщении.
4 октября WikiLeaks отмечает 10 лет с момента своего образования. Основатель ресурса Джулиан Ассанж анонсировал выход разоблачительной информации о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон. Презентация должна состояться до ноября, когда в США пройдут президентские выборы.
WikiLeaks is building an army to protect and promote its upcoming publications. Follow @WLTaskForce https://t.co/KGw6LshitE— WikiLeaks (@wikileaks) 4 октября 2016 г.
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