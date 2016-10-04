МИД РФ отверг идею ограничить право вето постоянных членов Совбеза ООН

Российское внешнеполитическое ведомство отвергло инициативу по ограничению права вето постоянных членов Совета безопасности ООН на фоне гуманитарной ситуации в Сирии, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Ранее в таком же ключе оценил эту идею пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавив, что в Кремле ее восприняли негативно.

Инициатива ограничения права вето исходила от верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.

Он заявил, что в настоящее время существуют «серьезные опасения по поводу совершения военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида» в Сирии. И, по его словам, ограничение права вето «позволит Совбезу обратиться по поводу ситуации в Сирии к Международному уголовному суду». О подобном обращении верзовный комиссар ООН не раз ходатайствовал, но пока безуспешно.

Зейд Раад аль-Хусейн утверждает, что в ходе начавшейся в сентябре военной операции на востоке Алеппо жители этой провинции столкнулись с «наиболее интенсивными атаками за все время конфликта». В качестве примеров комиссар ООН привел нападение на гуманитарный конвой организации и авиационные удары по трем крупнейшим больницам города.

На этих основаниях аль-Хусейн утверждает, что операция в Алеппо проводится «без соблюдения основных стандартов международного гуманитарного законодательства».