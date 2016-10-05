05 октября 2016, 17:26
В Польше на волне протестов отказались от полного запрета абортов
Польские власти отказались от идеи полного запрета абортов в стране, это произошло из-за массовых акций протеста, сообщил министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин, передает AP.
«Полного запрета на аборты не будет», — заявил чиновник.
3 октября в нескольких городах Польши прошли многотысячные акции протеста против законопроекта о полном запрете абортов. Такой документ рассматривает парламент страны.
Сейчас аборты в республике могут быть сделаны лишь если есть угроза жизни матери, либо беременность наступила в результате изнасилования, либо при серьезных пороках развития у плода.
Депутаты предлагали убрать и эти исключения под угрозой тюрьмы сроком на 5 лет.
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