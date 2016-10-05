Минфин решил обложить НДС всех зарубежных интернет-продавцов

Российское министерство финансов считает необходимым обложить НДС всех иностранных интернет-ритейлеров с 2018 или 2019 года. Такое предложение есть в проекте «Основных направлений налоговой политики на 2017-2019 годы», передает ТАСС.

Речь идет об НДС с товаров, реализуемых зарубежными поставщиками российским частным лицам с использованием интернет-площадок.

Ранее в РФ был принят «налог на Google», согласно которому, НДС облагаются компании, торгующие на территории России интернет-контентом.