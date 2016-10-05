Во взломе аккаунтов Цукерберга и Пичая заподозрили школьника из Саудовской Аравии

Одним из членов хакерской группы OurMine издание BuzzFeed назвало школьника из Саудовской Аравии .

Эта хакерская группировка взяла на себя ответственность за взлом аккаунтов многих знаменитостей — главы Uber Трэвиса Каланика, главы Google Сундара Пичая и основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга.

В социальных сетях он зарегистрирован под именем Ахмад Макки. Его электронная почта «засветилась» после взлома счетов и аккаунтов одной известной актрисы.

Кроме того, на одном из его фото 2013 года в Instagram на его мониторе видна страница Our-Mine.net.

Также на своем канале на YouTube школьник объявлял о сборе пожертвований в пользу OurMine.

Хакерская группировка отрицает принадлежность Макки к своим рядам, назвав его своим фанатом. Сам школьник не ответил ни на один из запросов издания о комментариях.