Администрация Обамы вновь рассмотрит возможность удара по войскам Асада

Администрация президента США Барака Обамы сегодня рассмотрит вопрос о нанесении удара по войскам президента Сирии Башара Асада, пишет The Washington Post.

По данным издания, в прошлую среду эта тема уже обсуждалась с участием госдепартамента, ЦРУ и Объединенного комитета начальников штабов армии США. Среди предложений было нанесение авиаударов по аэродромам ВВС правительства Сирии.

В конце текущей недели возможность ударов по силам Асада, как ожидается, будет обсуждаться на заседании Совета нацбезопасности США с участием Обамы.

Для нанесения ударов предполагается использовать авиацию и корабельные пусковые установки коалиции, возглавляемой США.

По информации одного из чиновников, выступившего источником газеты, рассматривается вариант тайного нанесения ударов, без предварительного уведомления общественности. По словам источника, это позволит обойти официальную позицию Белого дома, отказывавшегося наносить удары без одобрения Совбеза ООН.