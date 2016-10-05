СМИ сообщили об обнаружении огромных запасов нефти на Аляске

Малоизвестной энергетической компании Caelus Energy удалось найти на Аляске крупные запасы нефти высокого качества. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным компании, запасы нефти залегают на шельфе залива Смита в 480 км к северу от Северного полярного круга. Caelus Energy оценивает запасы месторождения как величину от 1,8 млн до 2,4 млн баррелей нефти.

В настоящее время Caelus Energy решает вопрос о строительстве 125-километрового трубопровода от месторождения, чтобы соединить его с уже существующими. проект обойдется в 800 млн долларов.

Как уже отметил губернатор Аляски Билл Уокер, данное открытие лишь подчеркнуло важность дальнейшего исследования Арктики.