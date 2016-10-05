Сотрудник АНБ арестован за кражу кибероружия против России

Агенты Федерального бюро разведки (ФБР) США арестовали сотрудника частной компании, которая сотрудничает с американским Агентством национальной безопасности (АНБ), пишет газета The New York Times. Мужчина подозревается в хищении секретных данных.

Издание со ссылкой на источники в спецслужбе утверждает, что в последние недели арестованный работал на компанию Booz Allen Hamilton. Ее сотрудником в свое время являлся Эдвард Сноуден, который в 2013 году предал огласке материалы о действиях спецслужб США.

Арестованного подозревают в том, что он похитил исходный код, предназначавшийся для проникновения в компьютерные системы Северной Кореи, Ирана, Китая и России.