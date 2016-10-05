05 октября 2016, 18:56
Сбивший насмерть троих в Москве принимал наркотики
В крови водителя Антона Ускова, сбившего насмерть трех человек на остановке в Москве, обнаружены следы наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что это предварительные данные химико-токсикологической экспертизы.
По его словам, в день аварии мужчина мог и не употреблять наркотики, а сделать это несколькими днями ранее.
2 октября Усков на арендованном автомобиле Hyundai Solaris врезался в остановку на востоке Москвы. В результате три человека погибли, еще один был ранен.
Преображенский районный суд Москвы арестовал водителя до 2 декабря.
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