Сбивший насмерть троих в Москве принимал наркотики

В крови водителя Антона Ускова, сбившего насмерть трех человек на остановке в Москве, обнаружены следы наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что это предварительные данные химико-токсикологической экспертизы.

По его словам, в день аварии мужчина мог и не употреблять наркотики, а сделать это несколькими днями ранее.

2 октября Усков на арендованном автомобиле Hyundai Solaris врезался в остановку на востоке Москвы. В результате три человека погибли, еще один был ранен.

Преображенский районный суд Москвы арестовал водителя до 2 декабря.