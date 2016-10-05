Бар для красивых людей откроется в США

Сайт знакомств Beautiful People запускает новый проект в Лос-Анджелесе, позволяющий исключить приукрашивания внешнего вида желающими познакомиться в интернете. Бар только для привлекательных людей откроет двери лишь желающим познакомиться, официально обратившимся в онлайн-сервис агентства и получившим разрешение. Об этом пишет The Independent.

«Основной принцип человеческой природы в том, что все мы хотим быть привлекательными для окружающих. Безусловно, красота в глазах смотрящего, но самая большая проблема на онлайн-рынке в том, что люди лукавят в своих профилях. А мы гарантируем, что она у нас точно есть», — говорит основатель проекта, который ставит физическую красоту превыше всего.

Также подчеркивается, что сайт пользуется популярностью в 120 странах мира, и в баре будут рады видеть любого при условии наличия разрешения. Для этого необходимо прислать заявку-анкету с фотографией и дождаться одобрения сайта.