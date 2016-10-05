Путин напомнил депутатам о необходимости защитить бизнес от правоохранителей

Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы принять несколько законопроектов, которые смогут снизить давление правоохранительных органов на бизнес в России. Об этом пишет «Интерфакс».

«В Госдуму будут внесены законопроекты, касающиеся поддержки предпринимательства и частной инициативы. В том числе, речь идет об укреплении законодательной защиты бизнеса от давления со стороны недобросовестных — а такие, к сожалению, тоже еще есть — сотрудников правоохранительных органов», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что необходимо развивать конкуренцию, внедрять современные технологии и освобождать пути для привлечения инвестиций. Он также попросил депутатов обратить внимание на необходимость полноценного финансирования некоторых проектов в экономике и социальной сфере.

«Для того чтобы сконцентрировать усилия и ресурсы на решении наиболее острых, системных задач в экономике и социальной сфере, мы запускаем приоритетные проекты», — заявил глава государства.

Путин добавил, что «в ходе избирательной кампании люди сформировали запрос на содержательные изменения в экономике и социальной сфере».