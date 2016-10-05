УВЗ назвал слухами информацию о возможной смене главы предприятия

Заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» (УВЗ) Алексей Жарич отказался комментировать распространенную СМИ информацию о предложении вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина сменить руководство предприятия и передать его «Ростеху». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не комментируем. Это же никто не подтвердил. Просто по слухам», — сказал Жарич.

5 октября стало известно, что Рогозин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением передать УВЗ из Росимущества в госкорпорацию Ростех. Источник информации утверждал, что вице-премьер направил Путину письмо, в котором выразил недовольство работой УВЗ и конкретно его генерального директора Олега Сиенко, описал испытываемые предприятием финансовые трудности и предупредил о возможном срыве работ в рамках гособоронзаказа. И якобы президент РФ уже дал поручение Минэкономразвития и Минпромторгу рассмотреть это предложение.

В феврале 2016 года Сбербанк через суд затребовал с УВЗ выплаты задолженности размером 2,3 млрд рублей, но позже отозвал свой иск.

В сентябре 2016 года на мировое соглашение также пошел Альфа-банк, требовавший с УВЗ 7,346 млрд рублей и 30,203 млн долларов.