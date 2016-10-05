05 октября 2016, 20:05
Хакеры взломали Buzzfeed за непроверенный материал
Американское онлайн-издание Buzzfeed было взломано, ответственность взяла на себя хакерская группировка OurMine, говорится в твиттере издания.
Сообщается, что хакеры изменили содержание нескольких материалов на сайте. Они объяснили свои действия возмездием за статью об OurMine, вышедшую на Buzzfeed накануне.
В материале, который сейчас удален с сайта, утверждалось, что OurMine — это молодой человек из Саудовской Аравии.
Хакеры это опровергли.
Группировка OurMine также сообщила, что скачала базу данных Buzzfeed, и пригрозила опубликовать ее в случае публикации «фейковых новостей» о хакерах.
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