Хакеры взломали Buzzfeed за непроверенный материал

Американское онлайн-издание Buzzfeed было взломано, ответственность взяла на себя хакерская группировка OurMine, говорится в твиттере издания.

Сообщается, что хакеры изменили содержание нескольких материалов на сайте. Они объяснили свои действия возмездием за статью об OurMine, вышедшую на Buzzfeed накануне.

В материале, который сейчас удален с сайта, утверждалось, что OurMine — это молодой человек из Саудовской Аравии.

Хакеры это опровергли.

Группировка OurMine также сообщила, что скачала базу данных Buzzfeed, и пригрозила опубликовать ее в случае публикации «фейковых новостей» о хакерах.