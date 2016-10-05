Пентагон сообщил о пристальном внимании к российским С-300 в Сирии

Пресс-секретарь Минобороны США Питер Кук заявил, что Пентагон следит за размещением в Сирии российской батареи зенитных ракетных систем типа С-300. Он подчеркнул, что ведомство также оценивает последствия этого для своих пилотов.

4 октября СМИ сообщили, что Россия разместит в Сирии новейшие системы ПВО С-300ВМ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «эфемерными» источники этой информации.

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков подтвердил доставку в Сирию батареи зенитной ракетной системы С-300, предназначенной для «обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе, и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России с воздуха».

Однако он выразил недоумение по поводу переполоха, который вызвала эта информация у его западных коллег.