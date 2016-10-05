Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии по химии. Им стали француз Жан-Пьер Соваж, шотландец сэр Фрэйзер Стоддарт и голландец Бернард Феринга. Премия присуждена им за дизайн и синтез молекулярных машин.

В преддверии вручения награды агентство Thomson Reuters по традиции называет возможных претендентов на Нобеля, основываясь на цитируемости исследователей.

В этом году в числе претендентов оказались американские генетик Джордж Черч и биоинженер Фэн Чжан. Им удалось отредактировать геномы мыши и человека с помощью системы CRISPR-Cas9 или провести эксперимент под названием ножницы ДНК, которые чинят гены. Впоследствии эту систему можно будет использовать для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, лечении диабета, лейкемии, шизофрении. Стоит отметить, что имена открывших CRISPR-Cas9 Эммануэль Шарпантье (Германия) и Дженнифер Дудна (США) в 2015 году вошли в список кандидатов на Нобелевку, но так ее и не удостоились.

Еще одним кандидатом на премию назывался китайский ученый Деннис Ло. Он разработал способ обнаружения внеклеточной ДНК плода в плазме крови матери. Это открытие позволит диагностировать некоторые генетические заболевания, например синдром Дауна.

В числе претендентов на Нобеля были японские исследователи Хироси Маэда и Ясухиро Мацумура. Они открыли эффект повышенной проницаемости и удержания для макромолекулярных лекарств. Это открытие позволит сделать эффективнее препараты по борьбе с раковыми опухолями.

По мнению шведов, премию могли получить российский ученый Юрий Оганесян, японец Косуке Морита и американец Джозеф Хэмильтон, которые открыли новые сверхтяжелые элементы таблицы Менделеева - нихоний (символ Nh для элемента 113), московий (символ Mc для элемента 115), теннесин (символ Ts для элемента 117) и оганессон (символ Og для элемента 118). Уже который год претендентом на Нобеля в Швеции называется Джон Гуденоф (США) и работающий в США британец Стэнли Уиттинхэм, которые разработали литий-ионные аккумуляторы, используемые в сотовых телефонах, фотоаппаратах, ноутбуках, планшетах и другой технике.

Напомним, в 2015 году Нобелевская премия по химии досталась Томасу Линдалу (Великобритания), Полу Модричу и Азизу Санкару (оба - США) за исследования механизма репарации ДНК.