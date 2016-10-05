Минспорта проверит бои детей в Грозном

Министерство спорта России намерено разобраться в ситуации с показательным турниром по смешанным единоборствам, который был проведен в Грозном среди детей. Об этом «Р-Спорт» сообщил замминистра спорта Павел Колобков.

Накануне в Грозном прошли бои детей по смешанным единоборствам. В них победили три сына главы Чечни Рамзана Кадырова возрастом 8, 9 и 10 лет. Поединки показывал телеканал «Матч. Боец». Видео выступлений сыновей выложил в инстаграм и сам Кадыров.

Сегодня президент российского Союза по смешанным боевым искусствам (MMA) Федор Емельяненко раскритиковал бои с участием детей, заявив, что они проходили против правил и представляли опасность для участников.

«Дети до 12 лет действительно не имеют права выходить на ринг. Мы сейчас запросим полную информацию по тому, кто участвовал в этом турнире. Мы будем разбираться с этим вопросом», — пообещал Колобков.