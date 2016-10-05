Боксер Фьюри признался в употреблении кокаина и многолетней депрессии

Чемпион мира по версиям IBO, WBO и WBA в тяжелом весе британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что последние четыре месяца он ежедневно нюхал кокаин, пил спиртное и «разжирел как свинья». В интервью, опубликованном Rolling Stone, он заявил, что имеет право делать со своей жизнью все, что ему хочется.

Знаменитый боксер не раз заявлял, что он может достигнуть каких угодно высот, но к нему все равно будут плохо относиться из-за его происхождения – он цыган. Кроме того, Фьюри признался, что много лет страдает депрессией, в настоящее время проходит курс лечения.

«Я страдаю маниакально-депрессивным психозом. Я просто надеюсь, что кто-нибудь убьет меня раньше, чем я сам это сделаю», - рассказал Фьюри.

Как пишет Rolling Stone, боксер пытается восстановиться и по-прежнему «борется со своими демонами», но вскоре может оставить бокс навсегда.