Носик нашел нарушение УК РФ в своем приговоре

Блогер Антон Носик, признанный 3 октября 2016 года Пресненским судом Москвы виновным в экстремизме, написал в своем «Живом журнале» о нарушениях уголовного кодекса в приговоре.

«Приговор, вынесенный мне в понедельник 3 октября Пресненским райсудом, не может вступить в законную силу по объективным причинам. (…) Вынося мне приговор, суд руководствовался нормой ныне действующей редакции 282-й статьи УК РФ, где предусмотрен штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Все бы хорошо, но эта норма, из числа поправок «пакета Яровой-Озерова», начала действовать лишь 6 июля 2016 года. А когда я в 2015 году совершал свои мыслепреступления и привлекался за них к ответственности, Уголовный кодекс предусматривал совершенно другую вилку штрафа по этой статье», с пишет Носик.

При этом блогер приводит выдержку закона, в которой размер штрафа составляет от ста до трехсот тысяч рублей.

Носик не сомневается, что по его апелляции приговор будет отменен Мосгорсудом.

«Хорошо это или плохо — гадать не стоит. У Мосгорсуда будет в точности такой же спектр возможных решений, от оправдания до 4 лет колонии общего режима (на самом деле, двух), какая была у первой инстанции. Но одно можно сказать совершенно точно: штраф в 500000 рублей в апелляции не устоит, и платить его мне не придется», — резюмирует Носик.

Напомним, что Пресненский суд признал блогера виновным в экстремизме из-за публикации им в своем ЖЖ статьи, посвященной Сирии.