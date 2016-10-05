Экспертиза «Полит.ру»: Международный «Мемориал» не может быть иноагентом по закону и по логике

«Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"» признано в России организацией-иностранным агентом и внесено Минюстом в соответствующий список, хотя это противоречит логике и законам. Политологи и правозащитники обсуждают ситуацию.

Политолог Кирилл Рогов на своей странице в социальной сети Facebook высказал мнение, что это решение является симптопом политических процессов в России:

«Тут в общем все прямолинейно. Если "Мемориал" у вас "иностранный агент", это значит, что в вашей стране возрождается сталинизм.

Точно также, если правозащитная деятельность объявлена политической, как это сделано в сталинистом и по духу, и по форме законе об иностранных агентах, это значит, что политический режим не просто будет нарушать права человека (это случается чаще или реже с большинством режимов), но видит в нарушении прав человека важнейший ресурс своего политического выживания.»

Член Совета правозащитного центра «Мемориал», председатель центра, член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в России Александр Черкасов воспроизвел на своей странице в Facebook заявление Правления международного «Мемориала»:

«О противоправном решении Минюста.

Сегодня, 4 октября, нам стало известно, что Минюст принял решение, что Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» подлежит включению в реестр «организаций, выполняющих функции иностранного агента». Мы считаем это решение противоправным и будем его обжаловать и оспаривать в судах.

Правление Международного Мемориала»

Он также выразил отношение к происшедшему, назвал структуры, принявшие решение по международной организации, «бездушной и безголовой машиной».

Правозащитник Игорь Каляпин, руководитель «Комитета против пыток», комментируя эти слова, посчитал, что такая характеристика неверна:

«Не согласен. Ни одна машина так не поступила бы. Международная организация НЕ МОЖЕТ быть «иностранным агентом», ни по Закону, ни по логике. И для бездушной машины любого из этих двух аргументов достаточно, чтобы отклонить такое решение. Так что не клевещите на машины и формальную логику, их тут явно не было. Автор решения просматривается вполне отчетливо, это наш родной российский Минюст, очень душевный, и любящий нас так, что никакая логика и законы ему не помеха.»

О том, что «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"» включено в реестр иноагентов, Минюст объявил вечером 4 октября.

Напомним, ранее председатель правления Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский в беседе с «Полит.ру» объяснил, что «Мемориал» планирует обратиться в суд, если по результатам проверки его посчитают иностранным агентом. По его словам, в «Мемориале» отдают себе отчет в том, что шансы на победу в этом случае невысоки, однако, независимо от этого, общество намерено продолжать работу.